¥¸¥À¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¡È¤Û¤Ü³Î¼Â¡É¡ÄÀïÍ§¥¢¥ó¥ê¤Ï¡ÖÈà¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤¬¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
Íè²Æ¤ËÇ÷¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡£Æ±Âç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸åÇ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤Ï¸åÇ¤¤¬¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡È¤Û¤Ü³Î¼Â¡É¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï1998Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òWÇÕÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥À¥ó»á¡£
¡ØHLN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥ó¥ê»á¤Ï¡¢¡ØCBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¿·ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥¸¥À¥ó»á¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢´ÆÆÄ¶È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´û¤Ë»Ø´ø´±¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó»á¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥À¥ó»á¤Ï°ÊÁ°¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌ´¤À¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï´ÆÆÄ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÂº½Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·Èà¤é¤¬ËÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¬¤¤¿¤é¡¢¡Ø¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥×¥ì¥¸¡¼¥ë¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£