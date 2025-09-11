9月10日、ギャル漫画家として知られる浜田ブリトニーが自身のInstagramを更新し、その衝撃的な近影が話題を呼んでいる。

【写真】現在46歳、ギャル漫画家・浜田ブリトニーの衝撃近影

あっという間に人気者になった浜田ブリトニー

2000年代後半に「ギャルでホームレスで漫画家」という異色の肩書きでテレビに突如現れた浜田ブリトニー。当時のことをスポーツ紙記者が振り返る。

「漫画家としてデビューした浜田さんは友人の家やネットカフェを泊まり歩いているホームレス状態。そんな彼女を漫画の担当編集者がテレビ関係者に紹介したことで、タレント活動をするようになりました。その後、あっという間に人気者になり、『笑っていいとも』や『SMAP×SMAP』など多くのバラエティー番組に出演。堀北真希さん主演の連続ドラマに本人役で出たりするほどの活躍ぶりでした」

その後、漫画に専念するため2010年に芸能事務所を退所。現在は7歳と4歳の二児のシングルマザーとして、子育てと漫画家としての活動を自身のインスタグラムに投稿している。

「そんな彼女が9月に入って現在の体重を告白。身長146センチで体重57.4キロ、体脂肪率はなんと34.8％だというのです。さすがに本人も焦ったようでダイエットを決意。その後、連日のようにダイエットの様子をインスタグラムに上げています。なかには、体重39キロだったギャル時代の写真が添えられた投稿もありました」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

ダイエットに励む浜田に対してネット上には、

《そのままでかわいいよ》

《無理にやせなくても》

といった温かい声が寄せられる一方、激変した現在の姿に、

《昔の面影がない》

《だれか全然わからなかった》

という驚きや戸惑いの声も。たしかに、浜田自身があげているギャル時代の体型といまの体型はまるで違っているが……。

「浜田さんはもともと美容整形に興味があったようで、2010年にテレビ番組内の企画で左右の目を二重まぶたにする整形手術を受けています。美意識が高いでしょうから、今回のダイエットもきっと成功させると思いますよ」

「変わりたい」と願うシングルマザーの挑戦の結果はいかに――