【秋雨前線が停滞】

秋雨前線の活動が活発になっています。きょう（木）は東日本と西日本で非常に激しい雨が降りそうです。晴れ間が出たとしても、天気が急変する、そんな空模様となる見通しです。

このあと24時間で予想される雨の量は多いところで、▼九州南部で180ミリ、▼関東甲信120ミリ、▼東海100ミリ、▼近畿80ミリ、▼北日本と北陸60ミリです。

北日本は東北の大雨のピークは朝までで、日中は日差しの届くところも多くなりそうです。しかし、北海道は上空の寒気の影響で変わりやすい空模様です。念のため、雨具があると安心です。

【猛暑日地点ゼロの可能性】

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :27℃ 釧路 :23℃

青森 :28℃ 盛岡 :27℃

仙台 :26℃ 新潟 :29℃

長野 :29℃ 金沢 :30℃

名古屋:31℃ 東京 :32℃

大阪 :31℃ 岡山 :31℃

広島 :32℃ 松江 :30℃

高知 :31℃ 福岡 :32℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

きょうは猛暑日になるところはない予想です。

【3連休は大雨と猛暑】

3連休は北日本を中心に大雨になるおそれがあります。雨だけでなく、風も強まり荒天になるでしょう。東日本や西日本も変わりやすい空模様で、猛烈な暑さが戻ってくる見通しです。