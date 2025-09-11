TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【秋雨前線が停滞】
秋雨前線の活動が活発になっています。きょう（木）は東日本と西日本で非常に激しい雨が降りそうです。晴れ間が出たとしても、天気が急変する、そんな空模様となる見通しです。

このあと24時間で予想される雨の量は多いところで、▼九州南部で180ミリ、▼関東甲信120ミリ、▼東海100ミリ、▼近畿80ミリ、▼北日本と北陸60ミリです。

北日本は東北の大雨のピークは朝までで、日中は日差しの届くところも多くなりそうです。しかし、北海道は上空の寒気の影響で変わりやすい空模様です。念のため、雨具があると安心です。

【猛暑日地点ゼロの可能性】
きょうの各地の予想最高気温は、
札幌　:27℃　釧路　:23℃
青森　:28℃　盛岡　:27℃
仙台　:26℃　新潟　:29℃
長野　:29℃　金沢　:30℃
名古屋:31℃　東京　:32℃
大阪　:31℃　岡山　:31℃
広島　:32℃　松江　:30℃
高知　:31℃　福岡　:32℃
鹿児島:31℃　那覇　:33℃

きょうは猛暑日になるところはない予想です。

【3連休は大雨と猛暑】
3連休は北日本を中心に大雨になるおそれがあります。雨だけでなく、風も強まり荒天になるでしょう。東日本や西日本も変わりやすい空模様で、猛烈な暑さが戻ってくる見通しです。