今日6日午後6時頃、みずがめ座η(エータ)流星群が極大となり、明日7日の未明から明け方は見ごろとなります。月が明るいなど条件は悪いものの、1時間に5個程度の流星が期待できます。気になる天気、流れ星を見つけるポイントもお伝えします。みずがめ座η(エータ)流星群が極大今日6日午後6時頃、みずがめ座η(エータ)流星群が極大となり、明日7日の未明から明け方は見ごろとなります。観察時間が短く、流星の軌跡を逆向きに延長した