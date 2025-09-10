この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberのブンヤ新太氏が、自身のYouTubeチャンネルで混戦が予想される自民党総裁選の行方を解説した。冒頭で「乱立なら第1回投票では決まらず、決選投票は不可避に！」と述べ、決選投票の仕組みと有力候補の現状を論じた。



まず、自民党総裁選の仕組みを説明。立候補には推薦人20人が必要とされる。第1回投票は国会議員票と党員・党友票が同数（当該年の国会議員数に連動）で実施され、過半数を得た候補が総裁となる。過半数に届かなければ上位2名で決選投票を行う。決選投票では国会議員票に都道府県連票（全国47都道府県）が加わり、国会議員票の比重が大きいと指摘した。



現在は、高市早苗氏、小泉進次郎氏、茂木敏充氏、林芳正氏、小林鷹之氏らの名前が挙がっている。ブンヤ氏は、候補が乱立する状況では「1回の投票で過半数を獲得するのは難しい」と述べ、決選投票に入る可能性が高いとの見方を示した。



また、2024年の総裁選に関するデータを踏まえ、「党員票では高市早苗氏がトップだったが、決選投票では議員票で逆転を許した」と言及。小泉進次郎氏については「今回も菅義偉前首相が小泉氏を支える」とし、日本維新の会との連携を前提に森山裕氏が加わる動きにも触れた。こうした要素が、小泉氏が議員票を固めるうえで有利に働く可能性を挙げた。さらに小泉氏には「政策よりも『若くてかっこいい』というイメージで投票する人も一定数いる」とも語った。



一方、高市早苗氏については、2011年に清和政策研究会（安倍派）を離脱した経緯や、派閥の政治資金問題を受けて離党や落選が相次いだことで「党内基盤の弱さ」が表面化していると分析。仮に決選投票に進んでも、その脆弱さが不利に働く可能性に言及した。



ブンヤ氏は、今回の見立ては「あくまで2024年総裁選のデータに基づく分析」であり、「今後の情勢次第で、全く異なる結果になる可能性も十分にある」と強調。たとえば高市氏が「多くの国会議員に頭を下げ、票を稼ぐ」展開や、小泉氏が「不適切な発言で一気に失速する」展開など、状況次第で結末は変わりうると述べた。混迷する自民党総裁選の行方に注目したい。