Image: Apple

その薄さに、何を見出す？

ついに発表された、史上もっとも薄いiPhone「iPhone Air」。iPhone 17シリーズと一緒に発表されたのに「名前に17ってつかないの!?」というのが、最初に驚いた点です。

ナンバリング外のモデルということは、Appleにとって重要なモデルとなるはず。MacBook AirやiPad Airなど、Airという言葉はAppleにとっても思い入れのあるワードですからね。

Image: Apple

そんなメモリアルなiPhone Airについての情報は、すべてこの記事にまとめました。下の目次から、知りたい情報をチェックしてみてください！

＜目次＞ iPhone Airの価格 iPhone Airの本体の薄さ・重さ iPhone Airのディスプレイ iPhone Airの iPhone Airの発表日・発売日 iPhone Airの価格 iPhone Airの本体の薄さ・重さ iPhone Airのディスプレイ iPhone Airの カメラ iPhone Airのバッテリー iPhone Airのスペック iPhone Airのカラー

iPhone Airの発売日：9月12日（金）予約開始、9月19日（金）発売

予約開始日は2025年9月12日（金）、発売日は2025年9月19日（金）。例年通り、発表した週の翌週の金曜日が発売日になっています。

iPhone Airの価格

256GBモデル…15万9800円 512GBモデル…19万4800円 1TBモデル…22万9800円

ちょうど、iPhone 17とiPhone 17 Proのあいだの価格というかたち。Proよりもお値打ち感があるのは嬉しい！

iPhone Airの本体の薄さ・重さ

史上最薄のiPhone、その薄さは5.6mm。去年発売されたiPhone 16の厚みが7.8mmなので、2mm以上も薄くなってます。スマホでこの差は大きい！

Image: Apple

5.6mmは、500円玉3枚分、あるいはクレジットカードでいうと7枚ほど。なかなかピンと来ませんが、握っているところを見るとかなり薄そうに見えますね。

iPhone Airの重量は、約165g。iPhone 16が170gだったので、厚さに対して重さの変化はそこまで劇的ではなさそうです。iPhone 16 Proの重さは199gで、いかにProが重いのかがわかるというもの。

iPhone Airのディスプレイ

Image: Apple

6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイを採用し、最大120HzのProMotionにも対応。解像度は2,736×1,260ドットの460ppi、ピーク輝度は3,000ニト。

Image: Apple

また、フレームには80％再生チタニウムをつかったグレード5チタンを採用。頑丈さと軽さを併せ持ったチタンは、iPhone Airの素材にはピッタリですね。

ちなみにiPhone 17とiPhone 17 Proは、フレームにアルミを採用しています。最新モデルかつチタン採用なのは、iPhone Airのみ。さらに17 / 17 Proは6.3インチなので、ディスプレイサイズもiPhone Airが一番広い！

iPhone Airのカメラ

Image: Apple

iPhone 16から採用された高速読み出し可能なセンサー、48MP Fusionカメラシステムが続投。

カメラレンズは1つしかありませんが、26mm相当の広角撮影（28MPと48MPの超高解像度対応）と、52mm相当の望遠撮影（12MP）の2種類を搭載。デジタルズームは最大10倍。

ビデオ撮影は、最大60fpsの4Kドルビービジョンに対応。シネマティックモード、空間ビデオ撮影は非搭載。iPhone 17よりも機能が少なく、シングルカメラの宿命といったところ。

Image: Apple

インカメラは、18MPのセンターフレームフロントカメラ。正方形の画像センサーを新採用し、縦撮影でも横撮影でも高い画質をキープ。

iPhone Airのバッテリー

iPhoneはバッテリー時間を容量では表記せず、ビデオ再生時間などで表現します。

参考までに、iPhone 17 / 17 Proと比較してみましょう。

iPhone Air…ビデオ再生最大27時間（ストリーミング時最大22時間） iPhone 17…ビデオ再生最大30時間（ストリーミング時最大27時間） iPhone 17 Pro…ビデオ再生最大33時間（ストリーミング時最大30時間）

iPhone 17よりも再生時間が短く、薄型化の弊害がでてしまっていますね。それをケアするためか、専用のMagSafeモバイルバッテリーも新登場。

Image: Apple

iPhone Airのバッテリーを65％も追加できますが、薄型のためにAirを選んだのにバッテリーを携帯してちゃあ本末転倒かな…。

iPhone Airのスペック

Image: Apple

チップには、新しいA19 Pro（2つの高性能コア＋4つの高効率コア）を搭載。iPhone 17 Pro / Pro Macと同じチップ名ですが、GPUのコア数がAirは5コア、Proは6コアと違いがあります。

演算能力は、iPhone 16 Proに採用されているA18 ProチップのピークGPU演算力と比較して、最大3倍。AI処理に向いているということで、Apple Intelligenceにバッチリ合わせたチューニングです。

iPhone Airのカラー

Image: Apple

スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルーの4色がラインナップ。

いずれも彩度は控えめ、スペースブラック以外はほぼ白って感じの淡さです。Airらしい佇まいといえるかも？

まとめ

Image: Apple

という感じで、薄さに全力コミットしたiPhone Air。カメラとバッテリー、それから少しだけチップ性能をオミットしたこのバランスが、果たしてどんな体験をもたらしてくれるのか。

「いま一番触ってみたいスマホではある、でも欲しいかどうかは別」というのが正直な気持ち。でも、多機能化が止まらないスマホ市場で、これほどシンプルなスタイルを出してくれたその姿勢、僕は経緯を表します。

Source: Apple