2026年4月22日、AppleはiOS 26.4.2およびiPadOS 26.4.2のセキュリティに関するアップデートを発表しました。これはFBIが暗号化メッセージングアプリであるSignalの削除済みメッセージを、iPhoneの通知データベース経由で復元したという報道を受けて実施されたアップデートです。About the security content of iOS 26.4.2 and iPadOS 26.4.2 - Apple サポート (日本)https://support.apple.com/ja-jp/127002事の発端となったのは、