Image: Apple via MacRumors カラフルなAppleロゴが表しているものとは一体？Apple（アップル）が、現地時間3月4日にスペシャルイベントを開催することがわかりました。ただ今回のイベントは少し特殊で、ニューヨークとロンドン、上海の3カ所で開催されるとのことです。「Special Apple Experience（Appleの特別な体験会）」が実施されること以外詳細は不明とのことですが、新製品のお披露目