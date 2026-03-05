アップルは3月2日深夜、M4チップを搭載した新型iPad Airを発表しました。11インチと13インチの2モデルがあり、パフォーマンスと接続性を大幅に強化したにもかかわらず、価格を前モデルから据え置いています。 ↑新型iPad Airには将来性がある（画像提供／アップル）。 M4搭載iPad Airは、M3搭載iPad Airより最大30％速く、M1搭載iPad Airと比べると最大2.3倍とされています。ユニファイドメモリは12GBで、前世代の8GBから50