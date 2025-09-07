警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、六代目山口組が新たに通知したという「厳守事項」について。

【写真】数百人の組員が山口組・司組長を出迎える様子。日本中のヤクザが集結！

特定指定暴力団六代目山口組が8月、組員らに向け「厳守事項」を通知したという情報が入った。内容は過去に通達されてきたものと同様、組員らによる特殊詐欺や闇バイトへの関与の禁止。だがそこに書かれていたある言葉に、元組長は「今さらだけどね」と皮肉った。

今回通知された厳守事項は1と2から成る。厳守事項1では、特殊詐欺を卑劣な犯罪だとし、「山口組組員は任侠道を歩む者であることを自任し、外道の行いを許してはならない」と説く。極道である山口組組員は仁義を重んじ、弱きを助け強きをくじく任侠道を歩む者として、特殊詐欺を外道の行いと断罪している。

これまでも、特殊詐欺は外道、と暴力団による通知や通達には似たような表現が使われてきた。2020年5月、指定暴力団稲川会が組員らに向けた通知した「『稲川会規約』総本部通知」にも、「特殊詐欺は、何ら落ち度なく判断能力が低下している老人等を狙い撃ちにし、個人的な生活資金を騙し取るもので有って、誠に卑劣である」と、任侠道を思わせる内容で特殊詐欺を卑劣と断じた。

「古いタイプのヤクザは仁義や任侠道を重んじる。年寄や弱い者はいじめない。特殊詐欺にしても高齢者からは奪うようなオレオレ詐欺はしない。やるのは不動産投資詐欺などで、狙うのは金を持っているやつら。だが今の若い組員らに任侠道は通じない。彼らは仁義より金だからね」と、自身を昭和の時代を生きた古いタイプのヤクザだという元組長は話す。「爺ちゃん婆ちゃんは大事にしないとね」。

稲川会規約は全会員と関係者（会員と親交を有する者）に対し、特殊詐欺への関与を厳禁とし、首謀、実行行為の一部にでも加担または便乗、利益を一分でも受領することを禁じた。関与が明らかになった時は「理由の如何を問わず破門・絶縁等、厳重なる処分を科す事とする」。稲川会に限らず特殊詐欺への関与の禁止と処分については、どの組もほぼ横並びだ。

下劣な犯罪の根絶に寄与する事

特殊詐欺への関与は厳禁のはずの山口組でも、そうした犯罪を行う者は後を絶たない。2025年5月には警視庁暴力団対策課により、特定指定暴力団山口組系組長ら4人が特殊詐欺容疑で逮捕された。医者や息子を装い、東京都内に住む90代男性に電話をかけ、現金300万円を詐取。同様の手口による被害は2024年だけで約80件、約3億円の被害額が確認されたという。逮捕された組長は、被害者から現金を受け取る「受け子」グループの統括役だったという

だが六代目山口組は、組員ならやるべきことが違うと言いたいようだ。通知された厳守事項2にあるのは「山口組組員は各々の若者に周知徹底を図り、このような下劣な犯罪の根絶に寄与する事」。悪の道に迷い込み、進もうとする若者らに真っ当な道を歩むように教え諭すことを組員に指示したのだ。”各々の若者”とは組員と親交のある者や関わりのある者かと思いきや、その範囲はさらに広く「組に関与していない者だと思う」と元組長はいう。

「今さらだけどね」と元組長が言ったのは、「掛け子や最近のタタキは、その辺のガキがやってるから」だ。タタキとは隠語で”強盗”のことで、闇バイトで集められたとみられる若者による事件がここ数年目立っている。ヤクザらが若者を集めているかもしれないのに、道を踏み外しそうな若者を見かけたら、下劣な犯罪に手を染めないよう道を正してやれということらしい。ルフィー事件で世間が騒いでいた頃、「ヤクザにも表と裏、本音と建て前がある。悪は悪でも必要悪だと思われたい。社会からはみ出したような者を厳しい規律の中で統制することができるのが暴力団だったが、今ははみ出し者が多すぎる」と元組長は話した。

『特殊詐欺の「主犯」、暴力団が4割 組織トップへの民事提訴も相次ぐ』という記事が出たのは、2022年10月20日の朝日新聞のオンライン版。警察庁によると2017年〜2021年の5年間で、特殊詐欺にの主犯として摘発された281人のうち125人、44.5％が暴力団構成員や準構成員らだったという。

特殊詐欺に関与、首謀する組員が多いのか、卑劣な犯罪と周知徹底する組員が多いのか。シノギと組のルールを天秤にかけても、暴力団が稼げなくなった社会情勢や組織の上納システムを考えれば、天秤はシノギに傾くだろう。

7月には岐阜で、特殊詐欺で得た犯罪収益と知りながら現金を受け取ったとして、山口組系組長と組幹部らが組織犯罪処罰法違反の疑いで岐阜県警に逮捕された。受け取った現金は8万円。外道の行いはなくならない。