アーティスト・タレントのあのが所属するトイズファクトリーが26日、公式サイトで「一連の事態に関するお詫び」と掲載した。【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言バラエティー番組『あのちゃんねる』の18日放送回で「嫌いな芸能人」を問われ、あのが女性タレントの名前を挙げる場面が放送された。公式サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の