厚労省＝東京・霞が関厚生労働省は26日、医療機関が掲げることができる診療科名に「睡眠障害」を加えると発表した。単独の表示ではなく、小児科など別の診療科と組み合わせた表示が可能になる。医療法施行令を改正し、6月1日に施行する。診療科名の見直しは2008年以来、18年ぶり。厚労省によると、悩みを抱える人がより適切な医療機関を選択できることや、早期の治療につながることが期待される。睡眠障害は不眠症や睡眠時無呼