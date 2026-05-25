16歳の男子高校生4人は金品を奪うため栃木県上三川町の住宅に押し入り、在宅中の女性（69）をメッタ刺しにして殺害した。凄惨極まりない犯行を指示・監視していたとみられる20代夫婦は、自宅の近所でも怖がられていて―。【写真】大きなお腹を揺らし、妊娠中もダンスを披露していた竹前美結容疑者犯行に関わった6人全員が初めて顔を合わせたのは、被害者宅に向かう高速道路のサービスエリア。そこには乳飲み子の姿も……。犯行の