ホテルは増えている。観光客も増えている。にもかかわらず、なぜ沖縄県民は豊かになれないのか――。その背景にあるのは、観光で生まれた巨額の利益が県外や海外へ流出し、県民のもとに「資産」として残らないという深刻な構造だった。トマ・ピケティ理論を踏まえ、経済学者の竹中平蔵氏が導き出した沖縄再生のカギとは？ 【画像】沖縄の経済成長に必要なもの 地方選挙で自民党が連敗 今の日本政治を俯瞰すると、与党