理屈では理解していても、本能的な感覚が「不快」だと注意信号を点滅させることがある。「おじさんのハーフパンツ問題」は、まさにそうなのだろう。東京都が新たなクールビズを発表、ハーフパンツでの勤務も可能となり、話題を呼んでいる。【マンガ】“子ども部屋おじさん”の終わりは唐突に。40歳過ぎの「こどおじ」から憑き物が落ちた出来事クールビズには賛成だが……「うーん、例えば住民サービスを受けにいった役所で、ハーフ