実業家の溝口勇児氏が24日に公開された YouTube チャンネル「LAST CALL」の動画の中で、糖尿病治療薬であるマンジャロを提供するオンラインサービスへの出資を報告し、ネット上で物議を醸している。 同チャンネルはキャバクラ嬢を目指す女性が「挑戦者」として登場し、トップキャバクラ嬢たちが審査を行うという企画。合格すれば、整形費用1000万円を得ることができるが、今回の動画の中で審査員のキャバクラ嬢・ゆいぴす