新卒として入社後、5月の給料を見ると、4月の給料よりも差し引かれる金額が増え、手取りが減るケースがあります。「元の給料は変わらないのになぜ」と思う人もいるかもしれません。 手取りが変わる理由を知っておくと、今後また差し引かれる金額が増えても、慌てずに済みます。 今回は、新卒の4月と5月で手取りが変わる理由や住民税の扱いなどについてご紹介します。手取りが変動した理由を知りたい人にとって