東京都小金井市にある住宅に強盗に入る目的でドライバーを所持したとして、警視庁は24日、強盗予備の疑いで、いずれも住所職業不詳干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）を現行犯逮捕した。捜査1課によると、うち1人は「交流サイト（SNS）で闇バイトに応募した」と話しており、警視庁は匿名・流動型犯罪グループが背後にいるとみている。2人の逮捕容疑は共謀し、24日午前4時35分ごろ、強盗目的でドライバーを所持した疑