とちぎテレビ 上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年４人は、匿名・流動型犯罪グループ・トクリュウによる「闇バイト」で集められたとみられています。こうした中、宇都宮市では２６日、高校生に闇バイトの危険性を伝える講演会が行われました。 講演会は、求人広告大手の「ｄｉｐ」が主催し、飛鳥未来きずな高校宇都宮キャンパスの全校生徒約３００人が参加しました。 講演会では栃木県警の警察官も登壇し、実