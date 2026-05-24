2026年5月14日、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件では、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）による闇バイトに加担した16歳の少年4人が実行犯だったことが明らかとなった。少年らは69歳の女性を殺害し、その息子たちをバールで殴打したうえ、飼い犬まで殺害した。その凄惨な犯行は社会に大きな衝撃を与えた。事件後、SNSなどでは「日本の少年法は甘すぎるのではないか」とする声が相次いでいる。だが、本当にそうなのだろう