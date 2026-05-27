阿部慎之助監督（47）が去った後を引き継ぐ橋上秀樹監督代行（60）。シーズン途中での監督退任が球団史上初めてなら、巨人でのプレー経験のない監督も球団史上初となる。【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層橋上監督代行は阿部監督と同じ千葉県出身で安田学園の先輩、後輩の関係。1983年にドラフト3位でヤクルトに入団すると、90年に就任した野村克也監督のID野球に大きな影響を受けた。日本ハム、