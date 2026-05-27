甲府DF野澤陸と、大宮DF金平莉紗が結婚女子サッカーWEリーグのRB大宮アルディージャWOMENは26日、所属するDF金平莉紗の入籍を発表した。お相手は、Jリーグのヴァンフォーレ甲府に所属するDF野澤陸。サッカー選手同士のカップル誕生に、ファンも驚きの声をあげている。大宮WOMENと甲府の両クラブから発表された今回の発表。入籍は5月21日で、両選手はそれぞれの公式HPに「これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶