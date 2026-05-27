「小麦抜き生活」で腸内環境がむしろ悪化、医師が語る“グルテンフリー”の誤解「グルテンフリー」という言葉を耳にする機会が増えました。健康のために小麦を控えたり、グルテンフリー食品を選んだりする方もいるのではないでしょうか。今回は「グルテンは腸のバリアを弱める原因になる」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員402名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が42%、嘘だと思う方