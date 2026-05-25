東京・小金井市の住宅に強盗に入るためドライバーなどを所持していた疑いで36歳の男が逮捕されました。小金井市で狙われた住宅については、これまで複数回にわたって侵入の形跡があったといいます。榎並大二郎キャスター：もしも、私たちの身の周りで違和感を覚えた場合に何ができるのでしょうか。東京都内ではこの週末にかけて、犯行の準備をした疑いで容疑者が逮捕された事件が連続して発生しました。小金井市では、ドライバーな