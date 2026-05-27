フリーアナウンサーの中川安奈がABEMA的ニュースショーに出演した際に、過去の婦人科検診で感じた“違和感”について語る場面があった。【映像】婦人科検診での不可解な体験番組ではこの日、静岡市内の歯科医師の男（50）が患者への不同意わいせつ罪などの疑いで逮捕、起訴された事件について取り上げた。中川アナは「1回、婦人科の検診に行った時のことなんですけど…」と切り出した。「女性は内診の時には上半身と下半身を