犯罪への入口はSNSのハッシュタグ一つ。そして、その先に待っているのは、殺人と紙一重の凶行──。栃木県で起きた強盗殺人事件で、16歳の高校生ら6人が逮捕された。自身も各地で強盗事件に関わり、現在は服役中の元少年が、犯行の実態や「闇バイト」の勧誘手口、そして対策の限界について語った。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●SNS投稿に「金儲け」の誘い犯罪への入り口は、驚くほど身近にあるようだ。少年時代に起こ