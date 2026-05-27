大仙市にある郵便局で配達業務にあたっていた30代の男性契約社員が、つり銭を横領したとして懲戒解雇されました。日本郵便東北支社によりますと、大仙市にある羽後豊川郵便局に勤めていた30代の男性契約社員は4月7日、配達業務中に自らのつり銭袋から1万6,800円を横領しました。また、4月16日には、別の社員が管理するつり銭袋を配達の際に持ち出して、1万3,000円を横領しました。その後の定期点検でつり銭の不足が確認され、横領