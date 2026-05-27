タレント柳原可奈子（40）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。真夏の“インロック事件”を振り返った。この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。柳原は自宅で起きたトラブルについて「5年前に千葉の海沿いに家を建てたんですね。子育てをゆっくりしたいなと思って」と切り出した。1階をガラス張りにしたため防犯対策を徹底したが「ある日ゴミ出しをしてたら、後ろのドアからガチャって