魚料理を食卓に取り入れたいと思っていても、気づけば毎回塩焼きに…。ほかのレパートリーを増やしたいけれど、何を作ればいいか迷ってしまうことはありませんか。今回はそんなお悩みに寄り添う、生鮭の注目レシピ8選をご紹介します。生鮭は、ほど良い旨味と脂がありくせも少なく、アレンジしやすさは抜群。実は、毎日の献立に取り入れやすい頼れる食材なんです。煮る・焼く・炒める・揚げるといった幅広いアレンジレシピをセレク