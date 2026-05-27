警察官になりすまし、70代の男性からキャッシュカードをだまし取った疑いで受け子の男が逮捕されました。熊野颯人容疑者（33）は2026年3月、仲間と共に、警察官になりすまして70代の男性に電話をかけ、「キャッシュカードが不正利用されている」と嘘を言ってキャッシュカード4枚をだましとった疑いがもたれています。熊野容疑者は警察官を装って男性の家を訪れ、「キャッシュカードを裁断する必要がある」と言ってカードにハサミで