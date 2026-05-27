初期段階では気づきにくい胃がんも、進行するにつれてより明確なサインが現れてきます。体重の減少や嚥下（えんげ）困難など、見過ごせない変化が出てくる場合もあります。ここでは、がんの進行とともに症状がどのように推移していくのかを解説します。受診のタイミングを判断するうえで、ステージごとの症状を把握しておくことが大切です。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）