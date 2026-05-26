タレントの鈴木紗理奈が２６日、ＴＢＳ系の情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で、巨人の阿部慎之助前監督が暴行容疑で逮捕されたことに言及した。阿部前監督は２５日、東京都内の自宅で１８歳の長女に暴行を加えた疑いで、警視庁に現行犯逮捕された。その後に釈放された阿部前監督は２６日、球団に辞任を申し入れ、受理された。同日に行われた記者会見では長女の手紙が、阿部前監督の代理人が代読する形で披露さ