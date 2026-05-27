日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。ストライカーの代名詞とも言える背番号「９」は、チーム最年少２０歳のＦＷ後藤啓介が付けることになった。過去７大会でＷ杯の９番を背負ったのは、フランスＷ杯の中山雅史（当時３０）、日韓Ｗ杯の西沢明訓（同２５〜２６）、ドイツＷ杯の高原直泰（同２７）、南アフリカ、ブラジル、ロシアの岡崎慎司（同２