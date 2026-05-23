栃木県上三川町の住宅で、女性が殺害された強盗殺人事件。押し入った16歳の少年らは、指示役とみられる夫婦にリアルタイムで指示を受け犯行に及んだと報じられている。また少年らは「家族や友人を殺す」と脅されたとも供述しているという。仮に、そのように脅された場合、犯罪の成否に影響するのだろうか？澤井康生弁護士に聞いた。●闇バイト強盗事件「家族や友達を殺される」は言い訳にならない栃木の闇バイト強盗殺人事件につい