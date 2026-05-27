千葉商科大「クーデター」の深層千葉商科大学を運営する学校法人「千葉学園」でクーデターが勃発した。前編『【スクープ】好調「私立大学」（千葉商科大）でクーデター勃発！ ハラスメントをネタに「密室辞任要求」、緊迫の理事会3時間の攻防』で見て来たように、同校は少子化時代のなかで志願者数を大きく伸ばし、“勝ち組私大”とも言われ始めていた矢先の出来事だった。その運営法人で、理事長解任をめぐる激しい権力闘争が勃発