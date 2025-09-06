「力士というより侍」「イケメン親方」元大関の近影に相撲ファン驚きの声 「すっかり痩せられた姿を見て…胸が痛くなりました」
約1年前の現役時代の元大関・貴景勝(C)産経新聞社
日本相撲協会が公式インスタグラムを9月6日までに更新。秋場所（14日初日・両国国技館）前後に引退相撲、断髪式を行う3人の親方の写真を公開した。
同協会は「引退相撲・断髪式 九月場所前後、マゲに別れを告げる親方たち」として、岩友親方（元碧山）、湊川親方（元貴景勝）、振分親方（元妙義龍）の名前を紹介。着物と袴を身につけ、正面を見つめる3人の姿は、威風堂々としている。
その中で、フォロワーは元大関・貴景勝に対して、驚きの声を上げている。「もはや、誰？」「まるで別人」「貴景勝さん武士みたいでこれはこれでかっこいい」「力士というより侍」といったコメントが見られた。
日本相撲協会公式サイトによると、湊川親方の現役時代の体重は165キロ。現在は大きくスリム化され、隣の2人と比べても小柄に映る。力強い押し相撲のために、肉体作りに励んできた裏返しともいえる変化と言えるだろう。
相撲ファンからは「すっかり痩せられた姿を見て…胸が痛くなりました」と感慨を示す声がある一方、「早く断髪式してイケメン男子になったほうがよい」「これからの門出 きっとイケメン親方になられますね」などと、今後への期待も多く寄せられている。
