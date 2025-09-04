多くの観光客が訪れる古都・京都にあり、清水寺に隣接する東山の静寂な高台に佇む、世界ブランドのラグジュアリーホテル「バンヤンツリー・東山 京都」が、2025年8月20日に開業1周年を迎えました。

これを記念し、ホテルの魅力を凝縮した特別なアニバーサリープランが登場します。高台寺でのプライベートな禅体験を含む宿泊プラン、世界レベルのスパトリートメント、そして竹林に囲まれた1日1組限定のプライベートディナーなど、心と体を満たす唯一無二の体験が用意されています。自分へのご褒美や大切な人との記念日に最適な、各プランの詳細と魅力をご紹介します。

京都の聖域に佇む、心と体を癒すサンクチュアリ「バンヤンツリー・東山 京都」

「バンヤンツリー・東山 京都」は、シンガポールを拠点に世界20か国以上でホテル・、リゾート、スパなどを展開している世界的なホスピタリティグループ「バンヤン・グループ」の日本初進出となるラグジュアリーホテルです。

天然温泉も備える高級ホテル「バンヤンツリー・東山 京都」

ホテルの立地とコンセプト

清水寺に隣接し、京都市街を見渡す東山の高台という聖域のようなロケーションに位置します。山の竹林に抱かれた豊かな自然の中にありながら、祇園の観光名所まで徒歩圏内という利便性も兼ね備えています。その土地らしさを重視する「バンヤンツリー」ブランドの精神に基づき、京都の歴史と文化に深く根差した体験を提供します。

客室

唯一無二の施設

敷地内には、日本のホテルでは珍しい「能舞台」が設けられているほか、地下から湧き出る天然温泉を利用したスパや大浴場も完備。全52室というプライベート感あふれる空間で、都会の喧騒から離れた静寂な時間と、心身を癒すウェルビーイングな滞在を約束してくれます。

能舞台

＜バンヤンツリー・東山 京都＞

所在地： 京都市東山区清閑寺霊山町7番

アクセス： 京阪本線祇園四条駅 タクシー10分/JR京都駅タクシー15分、ホテル内に駐車場はありません。

客室： 52室、うち温泉付き客室8室

館内施設： 割烹料理「りょうぜん」、BAR RYOZEN、バンヤンツリー・スパ、大浴場、ジム

「禅の心を宿す」 開業1周年アニバーサリーオファー

「バンヤンツリー・東山 京都」の開業1周年プランとして登場する特別な宿泊プランが「心を解く禅リトリート」です。開業1周年を記念し、京都・東山の特別な立地を活かした究極のウェルビーイング体験を楽しめます。

バンヤンツリー・東山 京都 心を解く禅リトリート

チェックイン後に、バンヤンツリー・スパで心身共に解きほぐす極上の癒し体験を。疲れをリセットした後は浴衣に着替えてディナーへ。旬の食材を活かしたコースメニューを京都の地酒とのペアリングなどで楽しみ、食事後には夜の庭を散策し、バーではカクテルで一息。広々とした客室は、木と畳のい草の香りが上質な眠りへと誘います。翌朝は敷地内で沸く天然温泉の露天風呂に入り、朝食を美味しくいただきます。ゆっくりとチェックアウトした後は、ホテルから徒歩で10分の高台寺の岡林院でプライベートな瞑想体験へ。禅の教えに導かれながら内なる静寂を見つめ、京都が育んできた精神文化に触れる貴重な体験ができます（イメージです）。

禅体験のイメージ

＜心を解く禅リトリート プラン概要＞

販売期間：2025年9月14日（日）まで

宿泊可能期間：2026年3月15日（日）まで

特典

・美食体験朝食セットメニュー（毎朝2名分）：割烹料理「りょうぜん」夕食（滞在中1回、2名様分）

・心を整える特別体験：高台寺 岡林院でのプライベート禅体験（滞在中1回、2名様分）、スパトリートメントや館内施設でご利用できるホテルクレジット17,000円分（1室あたり）、Bar「Ryozen」カクテルサービス（1日1名様）

・心づくしのおもてなし：到着時の京都らしい特別なウェルカムアメニティ、アーリーチェックイン/レイトチェックアウト (お部屋の空き状況による)、京都駅-ホテル間無料送迎

利用料金：ご予約タイミングにより異なりますので、予約サイトで確認ください。

ディナーのイメージ

世界中で愛される ロイヤル・バンヤン

開業1周年を記念して、スパでは、世界中のバンヤンツリー・スパで提供されている代表的な施術「ロイヤル・バンヤン」を新たに導入します。

東洋と西洋の伝統的な手法を組み合わせたマッサージで、温かいセサミオイルに浸したハーバル・ポーチ（薬草パック）を使用した、バンヤンツリー・スパならではの最上級の癒し体験です。フェイシャル、スクラブ、ボディ・マッサージに加え、バンヤンツリー・スパ・東山 京都ならではの温泉体験を組み合わせた約150分間の内容は、心身ともに深いリラクゼーションを届けます。

スパのイメージ

＜ロイヤル・バンヤン プラン概要＞

販売期間：2025年8月27日（水）から

価格：75,000円（税・サービス料込）

トリートメント内容：コリアンダー&キューカンバー クレンザー（お肌の浄化）、ロイヤル・バンヤン ハーバルポーチトリートメント（全身マッサージ）、ジェイド（翡翠）フェイストリートメント（お顔のお手入れ）、温泉でのリラクゼーション

りょうぜん 1周年記念特別ディナー

開業1周年を記念して、割烹料理「りょうぜん」では竹林を望む屋外に特別なディナー会場を設け、1日1組2人限定で会席料理が提供されます。料理には旬の厳選食材に加えて米沢牛を使ったメニューを盛り込み、前菜からデザートまで季節の食材を組み合わせたコースを用意するということです。

竹林でのディナー イメージ

＜りょうぜん1周年記念ディナー 概要＞

販売期間：2025年8月22日（金）〜10月20日（月）

予約可能期間：2025年8月25日（月）〜10月23日（木）

価格：1名様 50,000円（税・サービス料込）

自然の美しさに包まれた竹林での食事になりますが、雨天・荒天の場合は割烹料理「りょうぜん」にての提供になります。

古都の聖域で、忘れられない記念日を

京都・東山の静寂に包まれた聖域で、心と体を解き放つ特別な時間。

「バンヤンツリー・東山 京都」の開業1周年を記念した一連の特別プランは、まさにそんな唯一無二の体験を提供してくれます。日常の喧騒から離れ、禅やスパ、美食を通じて自分自身と向き合う時間は、頑張った自分への最高のご褒美や、大切な人との記念日を忘れられないものにしてくれるでしょう。

この特別な機会に、古都の奥深さに触れる癒しの滞在へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（写真：Banyan Tree Japan）

