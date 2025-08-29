【ダイソー】仲里依紗、“2個買い”ディズニーコラボ商品を紹介「大好きこういうの」「テンション上がる」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『いろんな100円ショップで爆買いしまくりあげた品がタイムカプセル化しそうだったので救助しましたとりあえずシマエナガが私の周りにいすぎるの草かわちい』という動画を投稿。さまざまな100円ショップで購入した商品を紹介する中で、【ダイソー】で“2個買い”したアイテムを教えてくれました！

【関連】仲里依紗も“必ず購入する”【コストコ】大人気商品「これがなくなったら世が終わる」

動画内で仲さんは、「知ってる？かや織りって」と切り出し、こちらを紹介。

◼︎ダイソーのかや織りふきん

ダイソー / かや織りふきん（くまのプーさん） 税込110円（公式サイトへ）

食器拭きやテーブル拭きに使えるふきん。

かや織りは、吸水性と通気性に優れ、使いこむほどにやわらかくなるのが特徴です。

仲さんはディズニーの絵柄のものを購入されていましたが、ダイソーでは他にもさまざまなデザインのかや織りふきんが発売されているので、お好みに合わせてチョイスしてみてくださいね。

◼︎仲さんは2枚買い

仲さんは、「ふきんの代表っていえばこれです、かや織り」「わたくし大好きこういうの」「お土産屋さんとかでも売ってるじゃん。やたら買っちゃう」「ふきんっていいよね」とコメント。

妹さんも「ほんと使うよね」と同意し、仲さんは「使う」「2枚も買ってます」と話つつ、ディズニーキャラクターのくまのプーさんと、ミッキー＆フレンズの絵柄のかや織りふきんを披露して「ふきんが可愛いとテンション上がるよね」とご機嫌の様子でした♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、100円ショップで爆買いしたという商品を多数紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。