E-TALENTBANK

ヴィレヴァン主催『VILLAGE VANGUARD FESTIVAL -vias JAM-』横浜で9月2日〜4日に初開催。約120名のクリエイターが集結

会場を歩けば、興味をそそられる作品がずらりと並ぶ。手に取って、持ち上げて、近くでよく見てみたくなる。ヴィレッジヴァンガードが主催する入場無料…