E-TALENTBANK
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Nagie Lane、フジロックでの経験を糧に磨き上げたハーモニーで届ける新曲「Hummingbird（愛のうた）」リリース
3人組クロスオーバーコーラスグループ・Nagie Lane（ナギーレーン）が、新曲「Hummingbird（愛のうた）」をリリースした。Nagie Laneは、先月開催され…
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Creepy Nuts、約1年半ぶりとなる国内アリーナツアー開催決定。世界基準に進化を遂げたライブに注目
Creepy Nuts（クリーピーナッツ）が、2027年2月より約12万人を動員する国内アリーナツアー「Creepy Nuts ONEMAN TOUR 2027」を開催することが決定した…
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細野晴臣がパペットスンスンとコラボ。8月23日の「YouTube Music Weekend 12.0」にヘッドライナーとして出演
2025年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、国内外で精力的な活動を続ける細野晴臣。そして、パペットの国〈トゥーホック〉…
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サム・スミス、カントリー調の新曲「When He’s Gone」配信 新作『Hazel Eyes』は8月21日発売
Sam Smith（サム・スミス）が、新曲「When He’s Gone（ウェン・ヒーズ・ゴーン）」を先行配信した。オフィシャルリリックビデオも公開されている。「…
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横浜赤レンガ倉庫、夏の夜に屋外ディスコ。『Disco Brick YOKOHAMA』8月8日から初開催
夕方の横浜赤レンガ倉庫。海側へ歩いていくと、ネオンの光、大きなミラーボール、レーザーがきらめくDJブースが現れる。いつもの港の景色が、この夏だ…
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サマソニ出演のジャミロクワイ、来日記念のポップアップストアが8月6日から開催。代表曲3曲の公式和訳MVも公開
世界的人気を誇るアシッドジャズ／ファンク・バンドのJamiroquai（ジャミロクワイ）の来日を記念し、「Jamiroquai POP-UP STORE JAPAN」が2026年8月6…
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長谷川京子が手がける「ESS BY」8月27日からアパレルラインの新作コレクションをリリース。先行ポップアップは8月22日・23日開催
長谷川京子がディレクションするライフスタイルブランド「ESS BY」（エス バイ）が、2026年秋冬新作アイテムを発売する。8月27日（木）10:00より、ESS…
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ヴィレヴァン主催『VILLAGE VANGUARD FESTIVAL -vias JAM-』横浜で9月2日〜4日に初開催。約120名のクリエイターが集結
会場を歩けば、興味をそそられる作品がずらりと並ぶ。手に取って、持ち上げて、近くでよく見てみたくなる。ヴィレッジヴァンガードが主催する入場無料…
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独占コメント到着！chelly、オフィシャルサイト＆ファンクラブがオープン
chellyのオフィシャルサイト＆ファンクラブが、8月3日（月）18:00よりオープンした。このたびオープンしたオフィシャルファンクラブの名称は「zoe（ゾ…
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独自コメント到着！大原ゆい子、ワンマンライブ「output2026」10月7日に浅草花劇場にて開催決定
2026年10月7日（水）に浅草花劇場にて、シンガーソングライター・大原ゆい子のワンマンライブ「output2026」の開催が決定した。大原ゆい子は、2015年…
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Watson、地元・徳島でのフリーライブを8月13日に開催決定。「阿波おどり 2026」特設会場にて
最新アルバム『Soul Quake 3』を引っ提げたワンマンツアー「Soul Quake 3 Tour」の開催を目前に控えたラッパーのWatson（ワトソン）が、地元・徳島で…
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Hearts2Heartsが「THE FIRST TAKE」に初登場。初の日本語楽曲「RUDE! (Japanese Ver.)」披露に反響
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第692回に、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が初登場した。Hearts2Heartsは、JIWOO（ジウ）、CARMEN（…
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結成35周年のL’Arc-en-Ciel、約2年ぶりの新曲「総天然色」を起用したサマソニとのコラボ映像が公開
今年、開催25周年を迎える『SUMMER SONIC（サマーソニック）』が、史上初となるヘッドライナーの楽曲を起用したアーティストコラボレーション映像を8…
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「BON BON BON 2026」静岡県焼津市で8月22日・23日に初開催。音楽・盆踊り・グルメが融合
音楽を聴き、盆踊りで体を揺らし、グルメを味わう。夏の終わり、焼津・清見田公園がフェス会場になる。2026年8月22日（土）と23日（日）、静岡県焼津…
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ONE OR EIGHT、世界的音楽フェス「ヘッド・イン・ザ・クラウズ」出演決定。88 Stageトップバッターで登場
8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHT（ワンオアエイト）が、アジアのアーティストやカルチャーを世界に発信するグローバルメディア企業88risingと、…
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12月28日開催の音楽フェス「NEW HORIZON FEST 2026」第1弾出演アーティスト発表。04 Limited Sazabysらがラインナップ
2026年12月28日（月）に開催される音楽フェス「NEW HORIZON FEST（ニューホライゾンフェスト）2026」の第1弾出演アーティストを発表。チケット第1次先…
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RADWIMPS、書き下ろしの新曲「夕星-ゆうづつ-」が映画『汝、星のごとく』主題歌に決定。本予告映像に反響
RADWIMPS（ラッドウィンプス）の書き下ろしの新曲「夕星-ゆうづつ-」が、2026年10月9日（金）に全国公開の映画『汝、星のごとく』の主題歌に決定した…
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いきものがかり、家入レオらが初登場！今注目の歌詞ランキングは中島健人の「鬼事」が首位獲得
歌詞検索サービス「歌ネット」が、7月30日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、…
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北欧発クラフトビールブランド・Mikkellerの特別アートエキシビションが8月1日より渋谷で開催
北欧・デンマーク・コペンハーゲン発のクラフトビールブランド「Mikkeller（ミッケラー）」を展開するMikkeller Japanは、ブランド設立20周年およびア…
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サウナと音楽を浴びる都市型フェス「BARTHE OSAKA 2026」10月31日・11月1日に開催決定
日本最大級のサウナフェス「BARTHE OSAKA（バース オオサカ）2026」が、2026年10月31日（土）・11月1日（日）の2日間、クリエイティブセンター大阪（C…