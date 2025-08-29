ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â3¿Í´¬¤¹þ¤à¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¡¡±¿Å¾¼ê¤¬¼ÖÃÖ¤¤¤ÆÎ©¤Áµî¤ë°ìÉô»Ï½ª¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë
»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¼Ö¡£¸å¤í¤«¤é·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸ºÂ®¤·¤¿¼Ö¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â3¿Í¤È¤½¤Î30Âå¤ÎÊì¿Æ¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¤¹¤°¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï¼þÊÕ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢·Ù»¡¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Æî¤ÎÊý¸þ¤ËÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÊì¿Æ¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£