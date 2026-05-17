名古屋市中村区で、緊急走行をしていたパトカーが乗用車と衝突し、あわせて3人が軽いけがをしました。 【写真を見る】緊急走行をしていたパトカーが交差点で乗用車と衝突双方の車の３人軽傷名古屋・中村区 16日午後8時40分ごろ、中村区稲葉地本通の交差点で、サイレンを鳴らし緊急走行をしていたパトカーが赤信号で進入し、乗用車と出合い頭に衝突しました。 この事故で、パトカーの男性巡査部長（