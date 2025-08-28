¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎTVÃæ·Ñ¤¬·èÄê¡ª 11·î£±Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï£¸·î28Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤ÎTVÊüÁ÷¤Î·èÄê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡J£±¡¢J£²¡¢J£³¤ÎÁ´¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç½ªÎ»¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢²£ÉÍFC¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î£¸¥Á¡¼¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£¹·î£³Æü¤È£·Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Çð¤È²£ÉÍFM¡¢Àîºê¤È±ºÏÂ¡¢¹Åç¤È¾ÅÆî¡¢¿À¸Í¤È²£ÉÍFC¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤â¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤Ç¡¢ÇðÂÐ²£ÉÍFM¤ÈÀîºêÂÐ±ºÏÂ¤Î¾¡¼Ô¡¢¹ÅçÂÐ¾ÅÆî¤È¿À¸ÍÂÐ²£ÉÍFC¤Î¾¡¼Ô¤¬¡¢10·î£¸Æü¤È12Æü¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·è¾¡¤Ï¡È°ìÈ¯¾¡Éé¡É¤Ç11·î£±Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
