７月に第１子妊娠を発表した女優・高畑充希の最新ビジュアルにフォロワーが沸いた。

２６日までにインスタグラムで「２０周年です ヤッタネ！ 記念に、ということで、プロジェクトがひとつ、始まります 様々なアーティストさんとコラボして、一曲ずつリリースしていくことになりました」と報告。「個性豊かなアーティストさんの才能とハグし合えるのは、至極の経験です。気持ち的には走り出したいほど興奮していますが、妊婦なのでゆっくりやります笑。お付き合いいただけると嬉しいです」とつづった。

その上で「第一弾『Ｏｖｅｒ ｙｏｕ』２０２５．８．３０ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｒｅｌｅａｓｅ」「Ｎｉｇｈｔ Ｔｅｍｐｏさん 土岐麻子さん」と新曲タイトルやコラボアーティストを伝え、ふんわりしたピンクの衣装姿を掲載。

厚めに下ろした前髪も優しい雰囲気が漂い、フォロワーは「わわわ！嬉しいです！」「妊娠中なのになんて嬉しいサプライズなの」「新曲リリースは予想していなかった！！！」「お腹のｂａｂｙにとって充希ママの歌声は最高で最強の胎教」「可愛い、ステキな妊婦さん」「すごくお綺麗ですね」「可愛くて綺麗なママ」「表情も髪型も衣装もメイクも似合っててめちゃかわいい」「かわいっ〜！！って叫んだわ笑」「こんな美しい妊婦がいまだかつていただろうか」と喜んでいた。

２００５年に山口百恵トリビュートミュージカル「プレイバックＰａｒｔ２〜屋上の天使」の主役オーディションでグランプリを獲得しデビューした高畑。私生活では２０２４年１１月に俳優・岡田将生との結婚を発表。今年２月には岡田がインスタグラムで２ショットを公開し、話題を呼んだ。７月に「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。冬ごろの出産を予定しており、今後の仕事に関しましては、体調と相談しながら進めていく予定です」と発表した。