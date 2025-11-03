11月2日、高畑充希が、「東京国際映画祭」公式プログラムのトークセッション「ウーマン・イン・モーション」に参加した。高畑は、2024年11月に岡田将生と結婚し、今年7月には第一子妊娠を発表した。出産時期は冬ごろを予定しているという。この日は、ふっくらお腹を抱えながらも、パープルの厚手ジャケットにイエローのニット、グレーのパンツというキュートな装いで登場していた。仕事に関して、「いまは妊婦状態で登壇させ