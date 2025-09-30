2007年の公開から18年--。世界中で愛され続ける新海誠監督の名作アニメーション『秒速5センチメートル』が、ついに実写映画として生まれ変わる。主演には新海監督が「最も信頼している」と太鼓判を押す松村北斗さん、ヒロインに高畑充希さんを迎え、2025年10月10日(金)に公開。実写ならではの新解釈が融合した注目作の魅力をひもといていく。【写真で見る】奥山監督が映像で再現した新海ワールド■“無謀な挑戦”と言われた実写化