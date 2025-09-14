週刊文春が報じた、坂口健太郎（34）と一般女性との同棲生活。その陰で、田中圭（41）とキム・ムジュン（27）との二股不倫疑惑を指摘された永野芽郁（25）との三角関係は、国内だけにとどまらず、坂口を“国民の彼氏”と呼称し、若い女性たちの理想の結婚相手ナンバーワンになるほど人気が高い韓国でも大きな話題になっている。「二股不倫」永野芽郁の“第3の男”か？ 坂口健太郎の業界評…さらに「別の男」が出てくる可能性は