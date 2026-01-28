1月28日、女優の高畑充希がInstagramのストーリーズを更新。出産したことを報告し、祝福が広がっている。高畑は、《無事家族が増えました》と題して、ストーリーズにコメントをアップ。《産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います》と、我が子への想いをつづった。《昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました!》と、関係者やファンへの感謝の気持ちを伝え、夫で俳優の岡田将生との連名で