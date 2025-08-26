マンションの駐車場で、ある女性が敷物を広げて座り、干した唐辛子の手入れをする様子が捉えられ、ネット上で意見が分かれている。

２５日、あるオンラインコミュニティには「マンションの駐車場で唐辛子の手入れをする迷惑住民」というタイトルの投稿と写真が掲載された。

作成者Ａさんは「個人の空き地でもないのに、どれだけ図々しいのか」と状況を伝えた。Ａさんが公開した写真には、入居者と思われる中年の女性が駐車スペース１コマに敷物を広げて座り、唐辛子の手入れをしている様子が写っていた。女性は周囲の視線を全く気にせず、背を向けて作業に集中していた。

Ａさんは「駐車難を強いられているある大田（テジョン）のあるマンション」での出来事だとし、「次々と車が入ってきているのに、唐辛子の手入れを終えた後に自分の車を停めると言って居座った」と語った。さらに「管理所長まで出てきたが、仲裁はできなかった」とし、「こんなふうに強引に出たら、どうしようもない」と書いた。

この話が公開されると、オンラインコミュニティではさまざまな反応があふれた。一部のネットユーザーは「写真を撮ってエレベーターに貼っておけば、近所の人たちもわかるだろう」「そんなことするなら田舎で暮らすべきだ。一戸建てに引っ越すとか」「早く法律が整備され、迷惑行為をする人たちが法的に処理されるようになってほしい」など不快感を示した。

一方で、一部の人は「最近は駐車場の迷惑住民のせいでイライラしていたけど、それでもこれはちょっと切ない」「少し譲ってあげたら」「何か事情があるんじゃないか」といった、過度な非難より理解を求める意見も出された。