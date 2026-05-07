こだわって育児をしているのに、義母に否定され、貶されて......。【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…疲れ切った若い母親はその日、見知らぬ女性に声をかけられた。北海道在住の40代女性・Nさんがまだ新米ママだったころの思い出。＜Nさんからのおたより＞｢えっらいわねぇ〜！｣いきなり知らないご婦人に言われて面食らった。あれは長男が1歳になったばかりの頃、買い物に行った百貨店の化粧室での出来事