夏 → 秋には【ニトリのN+】が良い！「新作アイテム」が重宝しそう！

気分は秋へと移ろいつつあるものの、気温とのバランスに悩みがちな夏から秋への洋服選び。そんな曖昧な季節には【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】の新作アイテムが重宝しそうです。アイテムを重ねずとも1枚でサマ見えを狙えて、色や柄で秋を香らせるブラウスやワンピースが続々登場。中途半端な季節に何を着よう？ と迷子になっている大人女性の救世主になってくれるかも！

タック入りの立体感が1枚でサマ見えするブラウス

【N+】「ワッシャー素材バックタックブラウス」\3,490（税込）

後ろ身頃と袖に大きく入れたタックによって、1枚でサマ見えを狙える立体感のあるシルエットに仕上げられたブラウス。裾にかけてやや広がったAラインはボディラインを拾いにくく、すっきりとしたラインのボトムスとも好バランスでスタイリングできそうです。ブラックやワインといった、ディープなカラー展開が次の季節を予感させてくれます。

バルーンスリーブ × チェック柄がクラシカルな一着

【N+】「チェック柄表面変化バルーンスリーブブラウス」\2,990（税込）

袖口がふわりと膨らんだバルーンスリーブが華やかで、さらりと着こなして着映えを狙えるブラウス。チェック柄のクラシカルな雰囲気が、一点投入でコーデにこの秋のトレンドムードを醸し出します。素材の表面に凹凸があるため、自然に浮かび上がる陰影が柄をシックに見せてくれそう。まずは手持ちのシンプルなボトムスとワンツーでスタイリングを楽しんでみて。

絶妙なボリューム感が女性らしいAラインワンピース

【N+】「ワッシャー素材Aラインワンピース」\4,990（税込）

たっぷりと使った生地のボリューム感が大人可愛いAラインワンピース。ウエストのやや高めの位置にポイントが入っており、自然に女性らしいラインを演出。スタイルアップに期待できる一着です。あえてシワ加工を施された素材感のおかげで、キレイめからカジュアルなテイストまで多彩なコーデを楽しめそう。本格的な秋には上からジャケットを羽織るのもGOOD。

ふんわりボリューム感が華やかなティアードスカート

【N+】「チェック柄表面変化バイアス切替えティアードスカート」\3,990（税込）

公式オンラインストアにて「ティアード切替が高見えします」と紹介されている、新作のティアードスカート。腰まわりはすっきりと、腿の高い位置からふわりと広がるデザインは、トップスをタックアウトして合わせた際にもバランスよく着こなせるはず。ネイビーやモスグリーンをメインに、落ち着いた配色が秋らしいチェック柄は、大人女性もぜひ試したいところ。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ